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На полигоне в Киевской области прогремел взрыв: ранены два солдата

Сегодня, 18:12

Двух "срочников" доставили в госпиталь министерства обороны и оказали квалифицированную медицинскую помощь

Фото: Т.Самотый
Фото: Т.Самотый.
На полигоне в Киевской области прогремел взрыв: ранены два солдата //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/ecd/b1c/5c6ecdb1cb8c5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/ecd/b1c/5c6ecdb1cb8c5.jpg Происшествия Двух "срочников" доставили в госпиталь министерства обороны и оказали квалифицированную медицинскую помощь

В результате взрыва неопределенного на данный момент предмета пострадали два украинских солдата-"срочника". Как сообщили в пресс-службе 72-ой отдельной механизированной бригаде им. Черных Запорожцев инцидент произошел 21 февраля на полигоне в Киевской области.

После ЧП потерпевших госпитализировали в лечебное учреждение министерства обороны, где им оказали квалифицированную медицинскую помощь, и на данный момент их жизням ничего не угрожает

В ОМБр называют предварительной причиной случившегося личное нарушения мер безопасности военнослужащими. По данному факту назначено служебное расследование.

На этом фоне военные напомнили об опасности, которую несут неизвестные предметы на военных полигонах и призвали их не трогать.

Напомним, 28 декабря в котельной военной части, подчиняющейся оперативному командованию "Юг", взорвался котел. В результате происшествия 20-летний солдат срочной службы скончался от полученных ожогов.

Кроме того, мы писали о взрыве на Ровенском полигоне, в результате которого военнослужащий 30-ой отдельной механизированной бригады имени князя Острожского получил травмы.

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Тег взрыв, солдат, ВСУ, полигон, киевская область, срочная служба, украинская армия

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