На полигоне в Киевской области прогремел взрыв: ранены два солдата
Двух "срочников" доставили в госпиталь министерства обороны и оказали квалифицированную медицинскую помощь
В результате взрыва неопределенного на данный момент предмета пострадали два украинских солдата-"срочника". Как сообщили в пресс-службе 72-ой отдельной механизированной бригаде им. Черных Запорожцев инцидент произошел 21 февраля на полигоне в Киевской области.
После ЧП потерпевших госпитализировали в лечебное учреждение министерства обороны, где им оказали квалифицированную медицинскую помощь, и на данный момент их жизням ничего не угрожает
В ОМБр называют предварительной причиной случившегося личное нарушения мер безопасности военнослужащими. По данному факту назначено служебное расследование.
На этом фоне военные напомнили об опасности, которую несут неизвестные предметы на военных полигонах и призвали их не трогать.
Напомним, 28 декабря в котельной военной части, подчиняющейся оперативному командованию "Юг", взорвался котел. В результате происшествия 20-летний солдат срочной службы скончался от полученных ожогов.
Кроме того, мы писали о взрыве на Ровенском полигоне, в результате которого военнослужащий 30-ой отдельной механизированной бригады имени князя Острожского получил травмы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На полигоне в Киевской области прогремел взрыв: ранены два солдата". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подробности взрыва на полигоне в Кривом Роге: в Нацгвардии заявили, что у военных не было боеприпасов
Один военнослужащий в тяжелом состоянии, два других получили более легкие ранения
На полигоне "Широкий Лан" снова ранен военный
По данным командования, инцидент произошел из-за нарушения правил безопасности
Границы полигонов для испытаний новых ракет нужно расширить – Порошенко
С российской оккупацией Крыма Украина лишилась больших испытательных полигонов для ракетного вооружения, отметил президент