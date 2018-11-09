На Русановке в мужчину несколько раз выстрелили и брызнули газом

На Русановке в Киеве неизвестные в четверг, 8 ноября, несколько раз выстрелили в мужчину, который шел домой с автостоянки. Стрельба произошла на улице Энтузиастов, 47.

Как сообщает "Информатор", в полицию обратился сторож автомобильной стоянки около 22:40. По словам сторожа, мужчина как обычно поставил свой автомобиль и пошел домой. Спустя несколько минут он вернулся весь в крови и попросил вызвать ему "скорую" и полицию.







По информации правоохранителей, мужчина шел к своему парадному, когда к нему сзади подошли несколько неизвестных и начали его избивать. Пострадавшего "задули" газовым баллончиком и несколько раз выстрелили в него. Мужчина получил два ранения, его госпитализировали.

Нападавшие скрылись, теперь причины стрельбы выясняют правоохранители.

Напомним, в сентябре в Киеве произошло жуткое убийство. Парень выстрелил мужчине в голову и добил молотком. Подозреваемый несколько дней жил с мертвым телом в квартире.

Кроме того, в июле в Киеве мужчина ранил журналистку из травматического оружия. Журналист шла к вокзалу, чтобы сесть на поезд. Когда она проходила возле трех сидящих мужчин, один внезапно вытащил пистолет и начал стрелять. Одна пуля срикошетила и попала женщине в живот.