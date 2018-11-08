На Соломенке у маршрутки на ходу отпала дверь

Столичные перевозчики заявили, что не используют такие автобусы

В социальных сетях в четверг, 8 ноября, активно обсуждают фото маршрутки, в которой отвалились двери, видимо от большого количества пассажиров, желающих попасть в салон. Автор фото Zhenya Parfyonov добавил, что ЧП произошло утром в Соломенском районе столицы.

"Двері системи "калитка приставная", – написал автор.

В коммунальной службе перевозок Киевской городской государственной администрации нам сообщили, что столичные перевозчики не используют автобусы такой модели для перевозок пассажиров в Киеве.

"Возможно, это маршрутки, которые довозят пассажиров из пригорода в столицу, к Центральному железнодорожному вокзалу. В этом районе курсируют две подобные маршрутки №825 и №368", – сообщили нам в коммунальной службе перевозок КГГА.

В тоже время, в ассоциации "Перевозчики Киевщины" сайту "Сегодня" рассказали, что это точно не маршрутка №368, которая возит пассажиров из Боярки в Киев.

"Там совершенно другие автобусы, а на фото видно, что двери отвалились в старенькой "Газели", желтого цвета. Трудно идентифицировать перевозчика, не видя номерного знака и номера маршрутки. Однозначно, таким старым машинам давно не место на дорогах столицы и области. Такие автобусы нужно менять и списывать", – сообщил нам глава ассоциации Алексей Павленко.

Напомним, 2 ноября в Ирпене на полном ходу из маршрутки выпала школьница. Девочка госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой.

Кроме того, 4 сентября мы сообщали, что в Киеве погиб пассажир, которого вытолкнули из маршрутки. Мужчина ударился головой об асфальт и умер в "скорой" по дороге в больницу.