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На станции метро "Крещатик" в Киеве парня ударили ножом: видео

8 июня, 07:24

Медики оказали пострадавшему первую помощь и увезли в больницу

Фото: Pixabay

В ночь на 8 июня в центре Киева на перроне станции метро "Крещатик" парня ранили ножом. Так завершился конфликт между двумя компаниями, который начался еще на улице. Пострадавшего увезла карета скорой помощи. Инцидент произошел около 23:00, сообщает "Информатор".

Как сообщил товарищ пострадавшего, они с еще одним парнем шли по Крещатику, когда с ними начала конфликтовать другая группа. Конфликтом же якобы послужило то, что троица слушала музыку. Конфликт быстро перерос в драку, и когда у одного из нападавших в руках оказался нож, парни побежали к станции метро.

Однако конфликт продолжился уже на территории станции, где один из троицы получил ножевое ранение руки. К счастью, на этом драка завершилась – на место прибыли полицейские и скорая помощь. Медики оказали пострадавшему первую помощь и увезли в больницу. Детали происшествия предстоит выяснять правоохранителям.

Ранее сообщалось, что возле станции метро "Университет" в Киеве неизвестный с ножом напал на бездомного. Нападение произошло около 23:00. На территории ботанического сада имени Александра Фомина на бездомного внезапно напал мужчина, избил и пырнул ножом в руку. После чего нападавший сбежал с места преступления, а раненный мужчина попросил помощи в метрополитене.

Сотрудники метро оказали пострадавшему первую помощь, потерпевшего госпитализировали с травмами средней тяжести. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает, но он потерял много крови. В метрополитене рассказали, что знают бездомного, он неагрессивен, часто приходил погреться, искал что-то в мусорниках, просил у людей мелочь. Кроме того, его никогда не видели пьяным. Также у него при себе всегда было удостоверение об инвалидности, иногда он ездил по нему в метро. Внешне мужчине около 40-50 лет.

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Тег метро, нападение, нож

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