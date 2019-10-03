На столичных Теремках дорожники укладывают асфальт прямо в лужи

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Жители столичных Теремков обратили внимание на роботу дорожников, которые укладывали асфальт во дворе дома на улице Академика Заболотного 40.

Как сообщают пользователи паблика "На Теремках" в Facebook, коммунальщики укладывали дорожное полотно прямо в лужи.

"Кладут асфальт сверху луж ул. Академика Заболотного 40", – говорится в сообщении одного из пользователей паблика, опубликовавшем фото.

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Фото: Роман Дудяк/facebook.com/groups/nateremkah/

Ранее мы писали, что в Киеве на улице Луговой, возле АЗС, недалеко от ТЦ "Караван", коммунальные службы взялись укладывать асфальт, несмотря на сильный снегопад.

Также на Волыни селяне сняли на видео, как рабочие укладывают асфальт прямо на слой снега. За несколько дней покрытие начало отслаиваться. В том, как долго продержится новое дорожное покрытие, сомнения нет. Асфальт клали на снег на глазах изумленных селян. Среди них был и депутат областного совета Александр Омельчук. К нему односельчане и обратились с жалобами на странный "ремонт". Заказал ремонт улицы сельсовет. Его руководитель оправдывается, тендер затянулся, поэтому подрядчик поздно приступил к работе.

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