На улице в Киеве мужчина избивал жену и стрелял в прохожего
Заступившийся за женщину киевлянин попал в больницу с ранением в живот
На улице Тампере в Днепровском районе Киева полиция задержала подозреваемого, который избивал на улице жену и стрелял и прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.
По информации правоохранителей, на улице возник конфликт между супругами, который перерос в потасовку и драку. Как рассказал полиции свидетель происшествия, он увидел, как мужчина на улице избивает женщину и решил заступиться за нее. Однако преступник агрессивно отреагировал на замечание и ударил потерпевшего. После этого достал пистолет, предварительно – травматический, и выстрелил в 35-летнего местного жителя.
Медики рассказали, что мужчина получил ранение в живот. Пострадавшего госпитализировали в больницу, а 57-летнего злоумышленника задержали. Оружие изъяли и направили на экспертизу.
Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника задержали, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, 14 января мы сообщали, что в Киеве мужчина устроил стрельбу по дверям школы, после чего сбежал. Полицию вызвала женщина-сторож, находившаяся на дежурстве.
Кроме того, в начале года хозяин квартиры в Киеве подстрелил своих квартирантов. Два человека получили ранения в голову из пневматического пистолета.
Вы сейчас просматриваете новость " На улице в Киеве мужчина избивал жену и стрелял в прохожего". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В киевской больнице пациент убил костылем соседа по палате
По показаниям свидетелей, пациент криками мешал соседям по палате спать
В Киеве группа школьников ногами избила мужчину: видео 18+
Свидетельница происшествия попросила помощи у киевлян, которые могут узнать детей на фотографиях