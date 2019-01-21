На улице в Киеве мужчина избивал жену и стрелял в прохожего

Заступившийся за женщину киевлянин попал в больницу с ранением в живот

Фото: Нацполиция Киева.

На улице в Киеве мужчина избивал жену и стрелял в прохожего //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/565/68e/5c456568eade4.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/565/68e/5c456568eade4.jpg 2019-01-21T08:26:00+02:00 Происшествия Заступившийся за женщину киевлянин попал в больницу с ранением в живот

На улице Тампере в Днепровском районе Киева полиция задержала подозреваемого, который избивал на улице жену и стрелял и прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

По информации правоохранителей, на улице возник конфликт между супругами, который перерос в потасовку и драку. Как рассказал полиции свидетель происшествия, он увидел, как мужчина на улице избивает женщину и решил заступиться за нее. Однако преступник агрессивно отреагировал на замечание и ударил потерпевшего. После этого достал пистолет, предварительно – травматический, и выстрелил в 35-летнего местного жителя.

Медики рассказали, что мужчина получил ранение в живот. Пострадавшего госпитализировали в больницу, а 57-летнего злоумышленника задержали. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника задержали, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 14 января мы сообщали, что в Киеве мужчина устроил стрельбу по дверям школы, после чего сбежал. Полицию вызвала женщина-сторож, находившаяся на дежурстве.

Кроме того, в начале года хозяин квартиры в Киеве подстрелил своих квартирантов. Два человека получили ранения в голову из пневматического пистолета.

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