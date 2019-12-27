"Нас не догонят!": по Крещатику пробежали голые мужчины (видео 18+)

В полиции говорят, что правонарушение было, но просят не спешить с выводами

Фото: kievmap/Telegram

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В четверг, 26 декабря, вечером на Крещатике прошел "голый забег". По пешеходному бульвару главной улицы страны пробежались четверо голых мужчин, лишь прикрывшись спереди одеждой. На видео видно, что за "голышами" бегут люди в форме, пытаясь задержать "марафонцев" и снимают происходящее на видео.

Очевидцы предполагают, что мужчины проиграли какой-то спор и были вынуждены в качестве расплаты пробежаться по центру города голышом.

Являются ли такие действия мужчин правонарушением в полиции затрудняются ответить.

"Голые люди на Крещатике – это, с одной стороны, хулиганство. Но степень правонарушения и возможное наказание за это должны определить следователи. Во всем нужно разобраться. Почему они так поступили и по какой причине. Есть много дополнительных нюансов, которые нужно дополнительно изучать", – говорят в полиции.

Впрочем, чтобы "изучить", нужно было еще и догнать голых мужчин. Но судя по всему, догнать "голышей" правоохранителям так и не удалось.

В пресс-службе патрульной полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что их на место забега голышей не вызывали.

"Патрульную полицию на Крещатик не вызывали. Также в погоне за голыми мужчинами не принимали участия полицейские из ГУ НП Киева. Возможно, мужчин догоняли сотрудники из другого подразделения правоохранительных органов или сотрудники муниципальной охраны", – рассказали нам в патрульной полиции Киева.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Андреевском спуске прохожие заметили абсолютно голого и босого мужчину. Человек поднимался по улице без одежды и обуви как ни в чем не бывало. Он попытался войти в одно из зданий, но дверь оказалась заперта, и пешеход пошел дальше. При этом большинство прохожих не обращали на мужчину особого внимания.

Видео: Видео: Den Zlato

Также писалось о похожем случае. В Киеве на пересечении пр-та Григоренко и ул. Ахматовой разгуливал голый мужчина. Он перешел оживленный перекресток и после этого улегся на газоне, вознося руки к небу.

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