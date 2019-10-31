Называли обезьяной: над выпрыгнувшей из окна школы девочкой издевались одноклассники

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Над девочкой, которая выпрыгнула из окна четвертого этажа школы №173 в Киеве, издевались ее одноклассники. Об этом рассказали мама одного из учеников и родная тетя Ангелины, сообщает "Информатор".

Мама одного из учеников школы рассказала, что девочка систематически подвергалась буллингу со стороны одноклассников. Так как она мулатка, из-за цвета кожи Ангелину в школе называли "обезьяной". Кроме того, по словам женщины, учителя были в курсе расистских оскорблений в адрес ребенка, но никак не реагировали на ситуацию.

Тетя Ангелины Екатерина также подтверждает версию о буллинге. Также она была очень удивлена, когда на страницах СМИ прочла о том, что девочка выбросилась из окна из-за того, что ее родители разводятся. Екатерина подтвердила, что родители ребенка развелись, но это было около 8 лет назад. По ее словам, с мачехой у ребенка были хорошие отношения.

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По словам Екатерины, ее племянница не хотела ходить в школу и не раз говорила, что там ей не нравится. Также она рассказала, что перед тем, как прыгнуть, Ангелина спросила своих одноклассников: "если я выброшусь из окна, вы тоже будете смеяться?".

На данный момент девочка находится в "Охматдете", ее состояние врачи оценивают, как стабильно-тяжелое. У ребенка травмы ног, таза, позвоночника, переломы ребер, ушибы легких и черепно-мозговая травма.

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Напомним, Ангелина выбросилась из окна днем 23 октября. ЧП произошло на перемене, когда учитель открыла окно, чтобы проверить классную комнату.

Напомним, в Украине за буллинг предусмотрены штрафы, которые составляют от 850 до 3400 гривен. Могут назначать и общественные работы – от 40 до 100 часов.

Административная ответственность для подростков начинается уже с 16 лет, а до того за их поступки могут наказать родителей.

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались, как работает "детская" полиция в Украине. Ребят спасают футболом и обучают школьных учителей, ведь преступления против детей — особо чувствительная тема для любого общества, в том числе и нашего. Также мы писали о том, как противодействуют буллингу в школах Днепра.

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