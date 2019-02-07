Под Киевом избили главного метролога "Укравтогаза"
На мужчину утром 7 февраля напали трое неизвестных
Ревизор – главный метролог ГП "Укравтогаз" подвергся нападению в Вишневом под Киевом утром в четверг, 7 февраля, сообщает пресс-служба предприятия.
"Трое неизвестных совершили нападение на главного метролога – участника ревизионной комиссии дочернего предприятия "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз Украины", которая в рамках реформирования организационной системы управления предприятия проводит проверку деятельности автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в ходе проверок комиссия выявила и задокументировала ряд нарушений, которые способствовали коррупционным действиям при продаже газа через сеть АГНКС.
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Пострадавший в результате нападения госпитализирован. Об инциденте уведомлены правоохранительные органы, при этом фамилия пострадавшего не сообщается.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве неизвестные избили авиаконструктора ГП "Антонов", 81-летнего Виктора Ковальского. Пенсионер более четырех десятков лет работает авиаконструктором и в том числе участвовал в разработке и создании легендарного самолета Ан-225 "Мрия".
Также сообщалось, что на киевском Гидропарке произошла драка с поножовщиной. Двое человек избили мужчину стулом по голове и нанесли несколько ножевых ранений.
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