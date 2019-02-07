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Под Киевом избили главного метролога "Укравтогаза"

Сегодня, 14:52

На мужчину утром 7 февраля напали трое неизвестных

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция
Под Киевом избили главного метролога "Укравтогаза" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bfe/ad1/5c5bfead12683.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bfe/ad1/5c5bfead12683.jpg Происшествия На мужчину утром 7 февраля напали трое неизвестных

Ревизор – главный метролог ГП "Укравтогаз" подвергся нападению в Вишневом под Киевом утром в четверг, 7 февраля, сообщает пресс-служба предприятия.

"Трое неизвестных совершили нападение на главного метролога – участника ревизионной комиссии дочернего предприятия "Укравтогаз" НАК "Нафтогаз Украины", которая в рамках реформирования организационной системы управления предприятия проводит проверку деятельности автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС)", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в ходе проверок комиссия выявила и задокументировала ряд нарушений, которые способствовали коррупционным действиям при продаже газа через сеть АГНКС.

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Пострадавший в результате нападения госпитализирован. Об инциденте уведомлены правоохранительные органы, при этом фамилия пострадавшего не сообщается.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве неизвестные избили авиаконструктора ГП "Антонов", 81-летнего Виктора Ковальского. Пенсионер более четырех десятков лет работает авиаконструктором и в том числе участвовал в разработке и создании легендарного самолета Ан-225 "Мрия".

Также сообщалось, что на киевском Гидропарке произошла драка с поножовщиной. Двое человек избили мужчину стулом по голове и нанесли несколько ножевых ранений.

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Тег Киев, криминал, нападение, избиение, вишневое, Нафтогаз Украины

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