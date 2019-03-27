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Под Киевом погиб молодой полицейский, правоохранители ищут убийцу

Сегодня, 18:32

Участковый разнимал драку в баре, после чего его нашли без сознания

Фото: Pixabay
Под Киевом погиб молодой полицейский, правоохранители ищут убийцу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b21/d22/5c8b21d22c93a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b21/d22/5c8b21d22c93a.jpg Происшествия Участковый разнимал драку в баре, после чего его нашли без сознания

Работники Вышгородского отдела полиции разыскивают мужчину, который причастен к гибели 22-летнего участкового, сообщили в полиции Киевской области.

Правоохранитель долго не выходил на связь. Его коллеги забили тревогу и отправились к нему домой. Участкового нашли по месту жительства без сознания. К сожалению, медикам, которые прибыли на вызов, не удалось спасти жизнь молодому парню.

Тело 22-летнего участкового направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным, полицейский умер от кровоизлияния в мозг и внутричерепной травмы.

Правоохранители восстановили ход событий, предшествующих гибели их коллеги. Как оказалось, воскресным вечером в одном из баров Вышгородского района произошла драка между отдыхающими. Полицейский, который там тоже отдыхал и находился вне службы, пытался их разнять. В это время кто-то из присутствующих ударил его по голове, от чего мужчина потерял сознание. После того, как его привели в чувство, парень ушел домой.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Работники полиции сразу провели неотложные меры и установили лицо, основательно подозревается в совершении данного преступления.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию злоумышленника.

Напомним, осенью 2018 года в Голосеевском районе Киева произошло ДТП, в результате которого погиб полицейский.  Действующий сотрудник полиции полка особого назначения 1995 года рождения ехал на работу в такси. В какой-то момент водитель такси Renault не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на полосу встречного движения, где попал под грузовик "ЗИЛ".

Кроме того, 20 сентября в 2018 году  в центре Киева Citroen сбил полицейского на мотоцикле. Правоохранитель повредил себе ногу и был госпитализирован. Водитель Citroen утверждает, что перед выездом на главную смотрел вправо и не заметил, как перед ним выехал полицейский.

А в Днепропетровской области злоумышленник бросил в полицейских гранату. Подробности смотрите в видео "Сегодня".

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Тег правоохранитель, полицейский

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