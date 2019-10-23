Под Киевом похитили младенца: объявлен план-перехват

Неизвестная женщина втерлась в доверие через «Вайбер» и приехала на встречу

/ Фото: Сегодня

Очередное похищение ребенка. Под Киевом в пгт Коцюбинское украли малыша, которому меньше годика. По городу объявлен план-перехват. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Только что получили информацию о том, что две личности похитили ребенка 2019 года рождения. По городу введен план-перехват", – говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что в Коцюбинское приехала женщина познакомиться с малоимущей семьей и привезти помощь (контакты семьи взяла вечером в вайбер-группе помощи мамам). Она говорила, что якобы они соседи и ей удобно к ним подъехать и лично познакомиться.

"Сегодня утром приехала и они пошли с мамой малыша Еленой и с ребенком на почту. Мама доверчиво оставила малыша женщине и зашла на почту, когда вышла женщины с малышом не оказалось. Это все случилось где-то в 11:30. Сейчас родители оббегают камеры, полицию вызвали", – говорится в сообщении.

В тренде В киевском метро готовят новые запреты: что изменится для пассажиров

Приметы женщины: лет 25, черные волосы, веснушки, очки для зрения черные (тут не ясно оправа черная или стекла), приехала на серебристом Daewoo Lanos (номер машины: 68268KE). Малыш одет в разноцветный комбинезон и коричневую вязанную шапку. Адрес, откуда украли: Доковская 5б, Коцюбинский район, пгт Коцюбинское.

Отметим, что в Украине в последние годы увеличилось количество похищений детей, причем страдают и младенцы, и дети школьного возраста. Ранее сайт "Сегодня" разбирался, часто ли в Украине пропадают дети и как уберечь своего ребенка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама