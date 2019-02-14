Под Киевом поймали трех мошенниц, укравших у пенсионерки 30 тысяч гривен

Женщины прикинулись покупательницами дома и унесли все сбережения старушки

Фото: Нацполиция

Под Киевом поймали трех мошенниц, укравших у пенсионерки 30 тысяч гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/564/8f6/5c65648f6e3fd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/564/8f6/5c65648f6e3fd.jpg 2019-02-14T14:53:50+02:00 Происшествия Женщины прикинулись покупательницами дома и унесли все сбережения старушки

Полиция задержала трех женщин, которые обокрали 82-летнюю жительницу села Новые Петровцы Вышгородского района. Под предлогом покупки недвижимости злоумышленницы зашли в дом старушки. В то время, когда две из них расспрашивали старушку о возможности купить ее домик, их напарница обыскивала комнаты, рассказали в ГУ НП столичного региона.

Едва незваные гостьи ушли, хозяйка бросилась к тайнику, однако он оказался пустым. Все сбережения, 30 тысяч гривен, которые длительное время собирала пенсионерка, исчезли. Родственники потерпевшей женщины обратились с заявлением в полицию и сообщили, что женщины приезжали на автомобиле темного цвета.

Работники Вышгородского отдела полиции установили марку машины с иностранными номерами и местонахождение злоумышленников. Задержали воров в столице, где они временно снимали жилье.

Ими оказались трое 40-летних женщин и мужчина-водитель, который уже имел проблемы с законом за хранение наркотиков. Одну из злодеек разыскивает полиция Сумщины за совершенное преступление.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения трем злоумышленницам. Продолжается следствие.

Ранее в Киеве произошла новая жилищная афера. Около 700 семей остаются без собственного жилья из-за непорядочного застройщика. Люди вложили средства в квартиры, которые ждут годами.

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