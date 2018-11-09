Под Киевом произошел масштабный пожар: пылала АЗС

В ночь на пятницу, 9 ноября, в населенном пункте Белогородка Киевской области произошел пожар на автозаправочной станции.

Как передает Информатор, по предварительной информации, пожар начался в бочке для хранения дизельного топлива.

"После возгорания топливо начало вытекать на улицу и проезжую часть. Это связано с тем, что емкость была пластиковой и она расплавилась от температуры", – говорится в сообщении.

Пожарным оперативно удалось локализовать и ликвидировать горящее топливо. На время работы спасателей полицейские перекрывали проезжую часть.

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Пострадавших в результате пожара нет.

Причину возгорания устанавливает следствие.

Как сообщалось, 20 июня на автомобильной заправке, расположенной на трассе Киев – Житомир, произошел взрыв топлива и пожар. Причиной инцидента стала забывчивость водителя, который не вынул зарядный пистолет из горловины топливного бака. При этом виновник инцидента с места происшествия скрылся, а сотрудники заправки вызвали полицию. Было открыто уголовное производство по статье "уничтожение и повреждение чужого имущества общественно опасным способом".

А в Василькове Киевской области на автозаправочной станции в результате взрыва газового баллона загорелась машина. Избежать более серьезных последствий удалось благодаря своевременной реакции работника заправки.