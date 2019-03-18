Под Киевом пропал молодой блондин с бакенбардами

Месяц тому назад мужчина ушел из дома и до сих пор не дал о себе знать

Фото: Нацполиция

Под Киевом пропал молодой блондин с бакенбардами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fd1/4d5/5c8fd14d58168.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fd1/4d5/5c8fd14d58168.jpg 2019-03-18T19:13:02+02:00 Происшествия Месяц тому назад мужчина ушел из дома и до сих пор не дал о себе знать

Броварской отдел полиции разыскивает Кудрина Сергея 1988 года рождения, который 19 февраля 2019 года ушел из дома и не вернулся, сообщает ГУ НП Киевской области.

Работники полиции установили, что в тот день мужчина находился в Киеве.

Приметы мужчины: на вид 30-35 лет, рост 175, худощавого телосложения, волосы светло-русые, на лице небольшая родинка и бакенбарды.

Был одет в серый гольф, темно-синие джинсы, черную вязаную шапку, светло-желтую дубленку.

Полиция обращается к гражданам, которые видели мужчину: если вам известно о его возможном местонахождении – сообщите по телефонам: 8 (04594) 5-34-04 или 102.

Напомним, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Кроме того, родители могут передать информацию о пропавшем ребенке Службе розыска детей "Магнолия" по номеру 116 000, а если ребенок пропал в Европе – то по единому европейскому номеру 116111. Также следует обязательно известить местную полицию.

Также мы сообщали, что полиция начала использовать новые методы при поиске пропавших детей и подростков. В столице киевлянам рассылают СМС, а информацию об исчезнувших подростках публикуют в соцсетях.

Тем временем, в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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