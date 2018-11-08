Под Киевом пропала 14-летняя девочка

Полиция города Тараща (Киевская область) разыскивает 14-летнюю Диану Лазебник. Девочка сегодня утром, 8 ноября, около 9:15, самовольно покинула Таращанский учебно-реабилитационный центр и до сих пор не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.

Приметы Дианы: на вид 14 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза зелено-карие, волосы русые, собранные в хвост.

Девочка одета в бордовый свитер с капюшоном, серые лосины, черные текстильные ботинки с белой подошвой. С собой имеет небольшую белую женскую сумку через плечо.

При наличии любой информации о возможном местонахождении девушки, правоохранители просят сообщить по телефону спецлинии полиции "102" или (068) 762-58-75.

Напомним, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Кроме того, родители могут передать информацию о пропавшем ребенке Службе розыска детей "Магнолия" по номеру 116 000, а если ребенок пропал в Европе – то по единому европейскому номеру 116111. Также следует обязательно известить местную полицию.

Чтобы предотвратить такие случаи, родителям советуют общаться с детьми и интересоваться их жизнью.

Кроме того, родителям рекомендуют приучать детей к тому, что они всегда могут обратиться за помощью по телефону "102", и не следует пугать полицией маленьких детей.