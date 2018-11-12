Под Киевом пьяный мужчина зарезал свою жену

В Василькове 11 ноября мужчина решил убить жену и, взяв кухонный нож, ударил ее в шею. От полученной травмы 30-летняя женщина умерла на месте происшествия, рассказали в прокуратуре Киевской области.

Трагедия произошла у супругов дома, они начали ссориться во время распития спиртных напитков. Сейчас 35-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Ранее в Киеве на улице Курчатова в Деснянском районе Киева произошла семейная ссора, в результате которой погибла 34-летняя женщина.

Напомним, 12 октября под Киевом пьяный мужчина убил сожительницу и уснул рядом с телом. Мужчина избил женщину кулаками и добил палкой по голове.

Кроме того, в ноябре в Днепре ссора между невесткой и свекровью закончилась жестоким убийством. 36-летнюю женщину приговорили к семи годам тюрьмы.