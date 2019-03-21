Полицейский наладил поставки радиоактивной рыбы из зоны ЧАЭС
Опасную для здоровья человека продукцию злоумышленники нелегально переправляли через контрольно-пропускной пункт Дитятки
К вывозу радиоактивной рыбы полицейский чиновник также привлек сотрудников батальона охраны.
Сотрудники СБУ задержали чиновника Нацполиции по подозрению в организации незаконного вывоза рыбы с территории зоны радиоактивного загрязнения Чернобыльской АЭС. Об этом в среду, 20 марта, сообщает пресс-служба СБУ.
По информации ведомства, руководитель одного из подразделений отдела полиции зоны ЧАЭС Главного управления Нацполиции в Киевской области наладил вывоз рыбной продукции из зоны отчуждения без прохождения обязательного дозиметрического контроля
К этой деятельности чиновник привлек сотрудников полиции батальона по охране зоны радиоактивного загрязнения, сообщили в СБУ.
Там рассказали, что опасную для здоровья человека продукцию злоумышленники нелегально переправляли через контрольно-пропускной пункт Дитятки для продажи на территории региона.
По предварительным оценкам, ежедневный доход фигурантов дела составлял более 150 тысяч гривен.
Полицейскому чиновнику объявлено о подозрении в совершении ряда преступлений.
Напомним, 24 октября в Чернобыльской зоне полицейские задержали девятерых сталкеров. Среди них была одна женщина. Правонарушители пробрались в зону отчуждения для экстремального туризма.
Кроме того, ранее в Чернобыльской зоне полицейские задержали двоих 23-летних молодых людей, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС вне контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма.
Кроме того, в Чернобыле открыли хостел для туристов и ученых:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Полицейский наладил поставки радиоактивной рыбы из зоны ЧАЭС". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Канал HBO опубликовал трейлер нашумевшего сериала "Чернобыль"
Главные роли в фильме сыграли Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джаред Харрис
Флору Чернобыля занесли в Красную книгу
Среди 43 видов краснокнижной флоры – 37 видов сосудистых растений, два вида водорослей, три – мха и один вид грибов
Как бы выглядела Припять без катастрофы на ЧАЭС: видео
Как бы выглядел мертвый город Припять сегодня, если бы его не затронула авария на ЧАЭС