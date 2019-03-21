Полицейский наладил поставки радиоактивной рыбы из зоны ЧАЭС

Опасную для здоровья человека продукцию злоумышленники нелегально переправляли через контрольно-пропускной пункт Дитятки

Полицейский наладил поставки радиоактивной рыбы из зоны ЧАЭС 2019-03-21T01:21:00+02:00 Происшествия Опасную для здоровья человека продукцию злоумышленники нелегально переправляли через контрольно-пропускной пункт Дитятки













К вывозу радиоактивной рыбы полицейский чиновник также привлек сотрудников батальона охраны.

Сотрудники СБУ задержали чиновника Нацполиции по подозрению в организации незаконного вывоза рыбы с территории зоны радиоактивного загрязнения Чернобыльской АЭС. Об этом в среду, 20 марта, сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, руководитель одного из подразделений отдела полиции зоны ЧАЭС Главного управления Нацполиции в Киевской области наладил вывоз рыбной продукции из зоны отчуждения без прохождения обязательного дозиметрического контроля

К этой деятельности чиновник привлек сотрудников полиции батальона по охране зоны радиоактивного загрязнения, сообщили в СБУ.

Там рассказали, что опасную для здоровья человека продукцию злоумышленники нелегально переправляли через контрольно-пропускной пункт Дитятки для продажи на территории региона.

По предварительным оценкам, ежедневный доход фигурантов дела составлял более 150 тысяч гривен.

Полицейскому чиновнику объявлено о подозрении в совершении ряда преступлений.

Напомним, 24 октября в Чернобыльской зоне полицейские задержали девятерых сталкеров. Среди них была одна женщина. Правонарушители пробрались в зону отчуждения для экстремального туризма.

Кроме того, ранее в Чернобыльской зоне полицейские задержали двоих 23-летних молодых людей, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС вне контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма.

Кроме того, в Чернобыле открыли хостел для туристов и ученых:

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