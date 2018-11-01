Полиция не дала установить палатки на Печерске: задержана группа мужчин

На Печерске в Киеве полиция задержала группу лиц за совершение хулиганских действий. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Отмечается, что на улице Генерала Алмазова, где находится Фонд государственного имущества Украины, группа молодых людей с балаклавами, дубинками и петардами пыталась установить палатки. На замечания правоохранителей протестующие начали бросать пиротехнические изделия.





В полиции сообщили, что в ходе инцидента пострадали двое правоохранителей. Врачи оказали медицинскую помощь пострадавшим на месте. Всех участников инцидента – около 40 человек – доставили в Печерское управление полиции для выяснения обстоятельств происшествия. Правоохранители устанавливают их анкетные данные и берут пояснения.

Напомним, сегодня под ФГИУ собрались более сотни митингующих, представляющих различные общественные организации. Они требовали уволить и.о. главы ФГИУ Виталия Трубарова. Акция стартовала накануне под стенами Кабмина, а сегодня переместилась под ФГИУ.

Как известно, накануне в центре Киева задержали группу парней с дубинками и газовыми баллончиками. Тогда всех задержанных доставили в Печерское управление полиции.

Кроме того, 4 октября в Киеве депутата Сергея Гусовского перед сессией избили и облили зеленкой. Политик пострадал от рук неизвестных в здании мэрии.