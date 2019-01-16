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Пожар в центре Киева потушен: спасатели показали, как гасили пламя

Сегодня, 20:11

Спасатели засняли на видео процесс борьбы с огонем на улице Грушевского в самом сердце столицы

Пожар в центре Киева потушен: спасатели показали, как гасили пламя Происшествия Спасатели засняли на видео процесс борьбы с огонем на улице Грушевского в самом сердце столицы

Сотрудники экстренных служб Киева ликвидировали пожар, который вспыхнул в отселенном доме в центре Киева.

При этом, как уточнили в пресс-службе Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, дом, в котором произошло возгорание, находится не на самом Крещатике, но недалеко от него.

Точный адрес загоревшегося дома – Грушевского, 4-Б.

На месте происшествия работали 70 работника личного состава и 16 единиц пожарно-спасательной техники.

Напомним, что о возгорании стало известно днем 16 января – загорелась горит крыша 3-этажного отселенного здания. Из-за быстрого распространения огня возникла угроза, что пламя может перекинуться на соседний 5-этажный дом.

Позже, как мы уже писали, в 16:47 пожар удалось локализовать Причины возгорания остаются неизвестными. Жертв случившегося нет, но были эвакуированы 12 человек.

Кроме того, 14 января произошло возгорание в находившемся на реконструкции двухэтажном отдельно стоящем здании на территории Киево-Печерской лавры. Огонь возник в одной из комнат на втором этаже и распространился на крышу. Глава информационного отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент заявил, что постройка не относилась к монастырю, а была давно заброшена.

Киев, пожар, Крещатик, огонь, Грушевского, пламя

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