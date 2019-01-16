Пожар в центре Киева потушен: спасатели показали, как гасили пламя
Спасатели засняли на видео процесс борьбы с огонем на улице Грушевского в самом сердце столицы
Сотрудники экстренных служб Киева ликвидировали пожар, который вспыхнул в отселенном доме в центре Киева.
При этом, как уточнили в пресс-службе Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, дом, в котором произошло возгорание, находится не на самом Крещатике, но недалеко от него.
Точный адрес загоревшегося дома – Грушевского, 4-Б.
На месте происшествия работали 70 работника личного состава и 16 единиц пожарно-спасательной техники.
Напомним, что о возгорании стало известно днем 16 января – загорелась горит крыша 3-этажного отселенного здания. Из-за быстрого распространения огня возникла угроза, что пламя может перекинуться на соседний 5-этажный дом.
Позже, как мы уже писали, в 16:47 пожар удалось локализовать Причины возгорания остаются неизвестными. Жертв случившегося нет, но были эвакуированы 12 человек.
Кроме того, 14 января произошло возгорание в находившемся на реконструкции двухэтажном отдельно стоящем здании на территории Киево-Печерской лавры. Огонь возник в одной из комнат на втором этаже и распространился на крышу. Глава информационного отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент заявил, что постройка не относилась к монастырю, а была давно заброшена.
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