Пожар в здании комплекса Киево-Печерской лавры ликвидирован

Спасатели ликвидировали пожар, который возник в понедельник, 14 января, в двухэтажном отдельно стоящем здании, принадлежащему монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Facebook.

"В 20:07 пожар в двухэтажном здании по ул. Лаврская, 23, ликвидирован", – говорится в сообщении.

Напомним, что возгорание произошло в находившемся на реконструкции двухэтажном отдельно стоящем здании. Оно началось в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу.

Позже стало известно, что пожар был успешно локализован в 19:11. В главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве отметили, что угрозы воспламенения соседних зданий нет.

В то же время глава информационного отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент утверждает, что постройка не относилась к монастырю, а была давно заброшена.

Также в Киеве из-за пожара в здании, которое принадлежит к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры, приостановлено движение троллейбусов маршрута № 38.