Чиновники "Киевтранспарксервиса" погорели на систематических взятках

За "помощь" в оформлении документов на размещение парковок они требовали от 500 до 700 долларов

Правоохранители разоблачили четверых должностных лиц коммунального предприятия "Киевтранспарксервис", которые систематически требовали и получали от предпринимателей неправомерную выгоду за размещение в Киеве парковок.

Об этом сообщила в субботу, 10 ноября, пресс-служба прокуратуры Киева.

"9 ноября во время получения для себя и других служебных лиц КП части неправомерной выгоды в сумме 33600 гривен задержан один из участников преступной схемы – главный специалист коммерческого отдела по работе специально оборудованных площадок КП "Киевтранспарксервис". Ранее он получил первую часть неправомерной выгоды (14000 грн)", - говорится в сообщении.

Позже были задержаны еще трое участников группы.

Отмечается, что организатор вовлек в коррупционную схему двух начальников отделов и специалиста, которые непосредственно занимались оформлением документов на размещение парковок, согласованием их в Управлении патрульной полиции в Киеве, проведением встреч с предпринимателями, на которых те передавали должностным лицам неправомерную выгоду за "услуги" в размере 500 до 700 долларов.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении всех задержанных о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды группой лиц) УК Украины.

Ранее в "Киевтранспарксервисе" проверяли правомерность начисления зарплаты.

Также мэр Киева Виталий Кличко заявил о разоблачении схем парковщиков, которые ежемесячно воровали из бюджета 1,5 млн грн.

Кроме того, мы писали, что киевские парковки работают без парковщиков. Оплата за стоянку полностью автоматизирована – водители должны делать это через паркоматы или мобильное приложение.