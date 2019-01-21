Праздники закончились: в Киеве выросла аварийность на дорогах
За неделю общее количество ДТП выросло более, чем на 40%
Аварийность в Киеве после праздников выросла. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения столицы на своей странице в Facebook.
В центре отметили, что за неделю с 14 по 20 января 2019 года в городе зафиксировано 793 дорожно-транспортных происшествий, в 33 авариях были пострадавшие. Для сравнения, на предыдущей неделе аварий было 561, их них в 18 были пострадавшие.
"За неделю на дорогах столицы получили ранения 36 человек (на предыдущей неделе – 19), погиб один человек (на предыдущей неделе никто в ДТП не погиб). За неделю случилось 19 наездов на пешеходов, из них 8 – на пешеходных переходах", – добавили в центре.
Отмечается, что в Киеве продолжается тенденция к росту числа ДТП. За неделю общее количество ДТП выросло более, чем на 40%. Пока этот показатель остается ниже по сравнению с декабрем 2018 года, когда в течение недели случалось около 1000 ДТП.
Напомним, ранее в полиции рассказали, сколько за год задержали непристегнутых ремнем водителей. Патрульные продолжают документировать случаи нарушения ПДД.
Кроме того, в Патрульной полиции сообщили о том, что на протяжении 2018 года количество аварий на дорогах Украины снизилось на 12,7 тысяч. В том числе уменьшилось число погибших и пострадавших в результате ДТП.
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