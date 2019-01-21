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Праздники закончились: в Киеве выросла аварийность на дорогах

Сегодня, 12:30

За неделю общее количество ДТП выросло более, чем на 40%

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня
Праздники закончились: в Киеве выросла аварийность на дорогах //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/59f/102/5c459f1026dad.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/59f/102/5c459f1026dad.jpg Происшествия За неделю общее количество ДТП выросло более, чем на 40%

Аварийность в Киеве после праздников выросла. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения столицы на своей странице в Facebook.

В центре отметили, что за неделю с 14 по 20 января 2019 года в городе зафиксировано 793 дорожно-транспортных происшествий, в 33 авариях были пострадавшие. Для сравнения, на предыдущей неделе аварий было 561, их них в 18 были пострадавшие.

"За неделю на дорогах столицы получили ранения 36 человек (на предыдущей неделе – 19), погиб один человек (на предыдущей неделе никто в ДТП не погиб). За неделю случилось 19 наездов на пешеходов, из них 8 – на пешеходных переходах", – добавили в центре.

Отмечается, что в Киеве продолжается тенденция к росту числа ДТП. За неделю общее количество ДТП выросло более, чем на 40%. Пока этот показатель остается ниже по сравнению с декабрем 2018 года, когда в течение недели случалось около 1000 ДТП.

Напомним, ранее в полиции рассказали, сколько за год задержали непристегнутых ремнем водителей. Патрульные продолжают документировать случаи нарушения ПДД.

Кроме того, в Патрульной полиции сообщили о том, что на протяжении 2018 года количество аварий на дорогах Украины снизилось на 12,7 тысяч. В том числе уменьшилось число погибших и пострадавших в результате ДТП.

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