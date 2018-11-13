Разбитый блондинкой Porsche в центре Киева быстро убрали

Сегодня, 19:39

Полиция проверяет записи на камерах видеонаблюдения

Разбитый блондинкой Porsche в центре Киева быстро убрали

Столичная полиция выясняет обстоятельства скандального ЧП на улице Шота Руставели, где сегодня днем блондинка в яркой одежде исписала надписями элитный автомобиль Porsche Boxster, изрубила топором бампер и стекло авто стоимостью более двух миллионов гривен.

После этого женщина, помахивая топором, села на пассажирское место авто, которое ожидало возле Porsche и спокойно уехала в неизвестном направлении. Кстати, ожидавшая девушку машина создала пробку на улице Шота Руставели (напротив синагоги), в ней даже стояли троллейбусы. А до десяти прохожих снимали на мобильные телефоны расправу над автомобилем.

"Полиция проверяет информацию, которая появилась в социальных сетях. Правоохранители выезжали на место ЧП, но поврежденного автомобиля на месте уже не оказалось. Также в полицию пока не поступало заявления от хозяина автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов проверяют записи камер видеонаблюдения, чтобы установить личность женщины, поскольку видео распространенное в социальных сетях, снято только с одного ракурса. Открыть уголовное производство возможно лишь при наличии заявления от пострадавшего владельца машины", – сообщили "Сегодня" в полиции Киева.

Напомним, ранее мы писали, что автоледи разбила свой "Ягуар", чтобы отомстить маршрутчику. После этого женщина получила штраф.

Кроме того, блондинка каблуком разбила авто водителя, решившего ее проучить. Девушка отказывалась соблюдать ПДД.
Киев, авто, троллейбусы, блондинка, Porsche, бампер, Шота Руставели
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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