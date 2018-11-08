Разбой в Киеве: 18-летние парни напали на курьера и отобрали два мобильника

Сегодня, 12:45

Молодые люди не захотели расплачиваться за товар

Фото: sputnik.by
Фото: sputnik.by

На улице Тулузы в Святошинском районе Киева двое 18-летних парней напали на курьера. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Злоумышленники, отказавшись оплачивать заказанные гаджеты, применили газовый баллончик и скрылись. Пострадавший обратился в полицию. Правоохранителям курьер рассказал, что привез два телефона на улицу Тулузы, где встретился с заказчиками, и отдал молодым людям телефоны, чтобы они проверили их исправность. Однако оплачивать заказанный товар парни не планировали.

Пострадавший предоставил оперативникам приметы нападавших и парней быстро задержали. Ими оказались двое местных жителей – 2000 года рождения, ранее в поле зрения правоохранителей они не попадали. Правонарушителям объявлено о подозрении и избрана мера пресечения – домашний арест.

Расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, накануне на Троещине произошло разбойное нападение. У мужчины силой отобрали телефон, золотые украшения и 800 гривен. Преступником оказался киевлянин, ранее судимый за наркопреступления.

Кроме того, 10 октября возле метро "Бориспольская" среди бела дня ограбили женщину. Преступником оказался безработный житель Донецкой области.
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