Семейная пара в Киеве изготавливала и продавала наркотики
Супруга варила амфетамин, пока муж подрабатывал таксистом
В Киеве оперативники разоблачили на изготовлении и сбыте наркотиков семейную пару. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.
Отмечается, что в Шевченковском районе Киева задержали мужа и жену, которых подозревают в сбыте наркотиков. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, были проведены обыски.
В помещении оперативники обнаружили по 50 граммов амфетамина и каннабиса, 100 граммов пропилена и бутерат. Все запрещенные вещества изъяли и направили на экспертизу.
Задержали 32-летнего мужчину, который подрабатывал таксистом, и 27-летнюю женщину, которая изготавливала амфетамин. Полицейские устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к изготовлению и сбыту наркотиков.
Суд избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей, а мужчине – домашний арест. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее Глава Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Андрей Кихтенко заявил, что новые наркотики – это угроза нацбезопасности. Он рассказал, почему опийный "маляс" идет к нам из Венгрии, что такое НПВ, почему они страшны, как добиться их включения в список запретных и кто такие "чайки".
Кроме того, в марте прошлого года мы писали, что в Киеве 16-летняя девушка торговала наркотиками. Она снимала комнату в центре столицы и сбывала "товар" через "закладки".
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