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Семейная пара в Киеве изготавливала и продавала наркотики

Сегодня, 13:08

Супруга варила амфетамин, пока муж подрабатывал таксистом

Семейная пара в Киеве изготавливала и продавала наркотики //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6f9/1f0/5c46f91f07901.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6f9/1f0/5c46f91f07901.jpg Происшествия Супруга варила амфетамин, пока муж подрабатывал таксистом

В Киеве оперативники разоблачили на изготовлении и сбыте наркотиков семейную пару. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Отмечается, что в Шевченковском районе Киева задержали мужа и жену, которых подозревают в сбыте наркотиков. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, были проведены обыски.

В помещении оперативники обнаружили по 50 граммов амфетамина и каннабиса, 100 граммов пропилена и бутерат. Все запрещенные вещества изъяли и направили на экспертизу.

Задержали 32-летнего мужчину, который подрабатывал таксистом, и 27-летнюю женщину, которая изготавливала амфетамин. Полицейские устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к изготовлению и сбыту наркотиков.

Суд избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей, а мужчине – домашний арест. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Глава Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Андрей Кихтенко заявил, что новые наркотики – это угроза нацбезопасности. Он рассказал, почему опийный "маляс" идет к нам из Венгрии, что такое НПВ, почему они страшны, как добиться их включения в список запретных и кто такие "чайки".

Кроме того, в марте прошлого года мы писали, что в Киеве 16-летняя девушка торговала наркотиками. Она снимала комнату в центре столицы и сбывала "товар" через "закладки".

семья, преступность, наркотики, полиция, амфетамин, Полиция Киева

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