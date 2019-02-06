Спасатели четвертые сутки ищут пропавших на Днепре мужчин
Тело одного утопленника уже нашли, поиски еще двух продолжаются
В поселке Козин Киевской области спасатели четвертые сутки ищут двух мужчин, пропавших на реке Днепр. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Сообщение об исчезновении мужчин поступило спасателям 2 февраля в 17:52. Как выяснилось, того же дня около 17:00 мужчина на моторной лодке отправился забирать с острова двух товарищей и не вернулся. На телефонные звонки мужчина не отвечал. Прибывшие на место спасатели обследовали акваторию и место на острове, где могли находиться мужчины, но ни на воде, ни на самом острове мужчин и лодку не обнаружили.
"5 февраля тело одного утопленника было поднято на поверхность на расстоянии 5 км от места их нахождения", - рассказали в ГСЧС.
На данный момент поиски еще двух мужчин продолжаются. С целью более тщательного обследования территории в районе поисков спасатели дополнительно привлекли вертолет Ми-8.
Ранее мы писали о том, что в Киевской области ищут двоих мужчин, которые 11 января, провалились под лед на водохранилище. А в Запорожской области школьник провалился под тонкий лед на пруду в городском парке Мелитополя. К счастью, инцидент произошел недалеко от берега, и ребенок сумел выбраться.
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