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Стало известно, сколько киевлян заболели ботулизмом с начала года

Сегодня, 16:26

Всего было зафиксировано семь случаев

/ Фото: Pixabay

Стало известно, сколько киевлян заболели ботулизмом с начала года https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87 Происшествия Всего было зафиксировано семь случаев

Среди жителей Киева с начала года зарегистрировали семь случаев заболевания ботулизмом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".

  • Два случая были связаны с употреблением мясных консервов домашнего изготовления (лабораторно подтверждены);
  • еще три случая связаны с употреблением вяленой рыбы (два – домашнего изготовления и один – неизвестного происхождения (лабораторно подтвержден);
  • один случай связан с употреблением рыбной продукции промышленного производства, приобретенной в заведении торговли города Киева;
  • один случай – связан с употреблением рыбной продукции неизвестного происхождения возле рынка в Киеве 21 июля. На сегодня продолжаются лабораторные исследования образцов крови.

По последнему случаю заболевания ботулизмом был проведен сбор информации на территории рынка "Юность" (ул. Миропольская, 2). По результатам проведения сбора информации установили два субъекта хозяйствования, которые осуществляли реализацию рыбной продукции. По состоянию на 2 августа Главным управлением были подготовлені приказы о проведении внеплановых инспекций указанных субъектов хозяйствования.

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Напомним, в Киеве от агрессивной формы ботулизма скончалась 47-летняя женщина.

Также смотрите в сюжете подробности ЧП с заболеванием ботулизмом в столице:

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Киев заболевание ботулизм юность

Источник: Сегодня

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