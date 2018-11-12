Станцию метро "Дарница" проверили, бомбу не нашли

После звонка в полицию со станции эвакуировали около 200 пассажиров

В Киеве на вход и выход закрыта станция метро "Дарница". Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен" в своем микроблоге Twitter.

"Станция "Дарница" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", – отметили в пресс-службе.

Позже в пресс-службе Нацполиции Киева отметили, что в ходе тщательной проверки объекта никаких взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено. На месте работала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции, экипажи патрульных, взрывотехники и кинологи.

Со станции после звонка о "минировании" эвакуировали около 200 граждан. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что в течение 30 и 31 октября дважды за сутки сообщили о "минировании" станции метро "Площадь Льва Толстого". Входы и выходы на станцию были закрыты на время проведения проверки. Это создало массу неудобств киевлянам, так как станция является пересадочным узлом на зеленую ветку.

Кроме того, 9 октября временно закрывали станцию метро "Житомирская" в связи со звонком о минировании. После проведения проверки станцию открыли для пассажиров. Взрывоопасных предметов не нашли.

Также 10 августа мы сообщали, что "заминировали" станцию метрополитена "Шулявская". Прибывшие взрывотехники тогда также не нашли никаких бомб. Однако станцию перекрывали, а поезда проезжали станцию без остановок.