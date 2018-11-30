Студент-медик в Киеве пытался спасти умирающего мужчину

В Киеве возле метро "Театральная" студент-медик из Национального медицинского университета им. А.Богомольца пытался спасти умирающего мужчину. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Отмечается, что студент по имени Сергей единственный бросился реанимировать умирающего в киевском метро дедушку. К сожалению, мужчина скончался, однако поступок студента достоин уважения.





Врачи скорой помощи прибыли своевременно, они провели массаж сердца, интубацию, искусственную вентиляцию легких, вводили медикаменты. Отдельно сказано, что дефибриляция не проводилась, так как у пациента с момента подключения монитора не было никакой активности миокарда.

Ранее мы писали, что в Киеве живут неравнодушные люди, всегда готовые прийти на помощь. Так, 19 ноября в парке на Соломенке едва не утонул мальчик. Спас ребенка мужчина, работающий неподалеку.

Кроме того, в Киеве прохожие спасли парня, который потерял сознание возле метро "Политехнический институт". Среди прохожих оказался мужчина-медик, который смог оказать парню первую помощь. Юношу позже забрала "скорая".