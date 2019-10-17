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В Киеве задержан "Троещинский маньяк" – соцсети

17 октября, 20:10

Игорь Серов

В полиции говорят, что проверяют информацию о поимке

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Facebook

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Киевский маньяк, на счету которого якобы одно убийство и несколько нападений на мужчин, задержан. Такое сообщение вечером 17 октября появилось на странице одной из общественных организаций Киева.

"Этот человек 15 лет пробыл в психбольнице и четыре месяца назад был отпущен", – сообщили авторы сообщения.

В пресс-службе киевского управления полиции новостям "Сегодня" сообщили, что проверяют эту информацию.

"Есть ряд задержанных. Но мы пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть ту информацию, которая распространяется в соцсети, что задержан именно этот человек. Если информация подтвердится, то мы не станем затягивать с ее обнародованием".

Напомним, в начале октября жители Левого берега Киева сообщали в соцсетях, что на жилмассиве Воскресенка орудует маньяк, якобы нападающий с ножом на мужчин. Кроме того, местные жители рассказали, что полицейские начали подомовой обход с целью выяснить, видел ли кто-нибудь подозрительного мужчину в последнее время. Наши источники в полиции подтвердили серию нападений, но при этом затруднились сказать, связано ли это с маньяком. В то же время в соцсети появился фоторобот разыскиваемого. На вид этому мужчине около 45 лет, он носит очки, его рост – около 175 см. Официально в полиции тогда заявили, что следователь запретил разглашать какую-либо информацию.

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Киев маньяк нож задержание полиция Троещина Воскресенка

Источник: Сегодня

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