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Убийство в Киеве: после ранения ножом мужчина успел выпить рюмку водки и лечь спать

Сегодня, 16:44

На улице Радужной двое мужчин выпивали на Крещение

Убийство в Киеве: после ранения ножом мужчина успел выпить рюмку водки и лечь спать //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/87d/461/5c487d46178ea.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/87d/461/5c487d46178ea.jpg Происшествия На улице Радужной двое мужчин выпивали на Крещение

В Киеве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве товарища. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Убийство произошло 19 января на улице Радужной в Днепровском районе столицы. Труп был найден на ступеньках подвала. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения и пообщавшись с местными жителями, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний уроженец Сумской области, который недавно приехал из Беларуси и проживал в мастерской по ремонту обуви.

Оперативники задержали злоумышленника по месту жительства. По его словам, накануне в мастерской он с товарищем распивал спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт из-за денег. Подозреваемый схватил нож для ремонта обуви и ударил оппонента в грудь. После этого товарищи выпили еще по рюмке и легли спать.

Когда подозреваемый проснулся, его друг уже был мертв. Уголовное производство расследуется по ч.2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в декабре мы сообщали, что под Киевом на шиномонтаже ножом убили подростка. Полиция задержала подозреваемого в убийстве 28-летнего мужчину.

Кроме того, в ноябре 2018 года мы писали, что в Фастове мужчина придушил жену и выбросил из окна. За убийство мужчине грозит 15 лет тюрьмы.

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