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В центре Киева автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух женщин

21 мая, 03:31

По предварительной информации, водитель спускался по бульвару, за рулем ему стало плохо

На бульваре Тараса Шевченко легковушка сбила двух женщин.

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

По предварительной информации, водитель спускался по бульвару, за рулем ему стало плохо. Он вылетел на тротуар, сбил дерево и снес ограждение под деревом. После чего его занесло на двух пешеходов.

Водителя и двух женщин-пешеходов с травмами различной степени тяжести забрала скорая.

Напомним, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Тег ДТП, авто, легковушка, пострадавшие, тротуар

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