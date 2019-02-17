В Чернобыльской зоне горел лес
К тушению огня привлекались 18 человек и 3 единицы техники
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожаре травяного настила в лесу на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в воскресенье.
"17 февраля в 16:40 в ГСЧС поступила информация, что в Чернобыльской зоне отчуждения на территории ГСП "Северная Пуща" (Дитятковское лесничество) у с.Бычки возник пожар травяного настила на площади около 5 гектар", – говорится в сообщении.
Ведомство информирует, что к гашению возгорания привлечено 18 человек и 3 единицы техники, из них от ГСЧС – 12 человек личного состава и 2 единицы техники.
В 17:55 пожар был локализован, а в 18.50 пожар в зоне отчуждения ликвидирован.
Как сообщалось, утром 5 июня в Чернобыльской зоне загорелась сухая трава. В дальнейшим пожар распространился на лесной массив на площади около 10 га.
В 18:05 6 июня пожар был локазиован на общей площади около 2 га. Спасатели заверяли, что причин для паники нет. Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркивал, что ситуация с пожаром в Чернобыльской зоне – контролируемая.
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