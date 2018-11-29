В Киеве адвоката поймали на взятке в 30 тысяч долларов США

В помещении столичной прокуратуры 29 ноября задержали адвоката при даче взятки прокурору в сумме 30 тыс. долларов США.

Указанные средства адвокат передавал в интересах двух человек, которые обвиняются по ст. 149 УК Украины ("Торговля людьми") с целью склонить прокурора к изменению обвинения в суде и, как следствие, назначению им менее сурового наказания, сообщили в прокуратуре.

Адвоката задержали в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после предоставления неправомерной выгоды прокурору.

Операция по разоблачению и задержанию злоумышленника длилась более месяца. В настоящее время готовится материалы для объявления адвокату о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины ("Предоставление неправомерной выгоды должностному лицу").

На месте происшествия проводятся следственные действия.

Напомним, ранее мы сообщали, что был задержан чиновник, требовавший взятки за размещение кофемашин в парке Киева. Замдиректора коммунального предприятия получил от бизнесмена 12 тысяч гривен.

Кроме того, в октябре на взятке в 560 тысяч гривен задержали замглавы "Ледового стадиона" в Киеве. Чиновник за деньги разрешил подключить к электричеству жилой дом.