В Киеве будут судить бывшую руководительницу банка за присвоение 6 млн долларов

Общий размер убытков составляет 15 млн долларов США

Фото: Pixabay

Бывшая управляющая Киевского филиала ПАО "МарфинБанк" предстанет перед судом по факту присвоения средств банка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой №6 направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшей управляющей Киевского филиала ПАО "МарфинБанк", обвиняемой в злоупотреблении служебным положением и присвоении средств банка на сумму более 6 млн долларов США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что управляющая филиалом организовала схему хищения денежных средств банка под видом выдачи кредитов под покупку земельных участков в Киевской области.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы установлено, что общий размер убытков, причиненных банку в период 2007 – 2012 годов, составляет 15 млн долларов США, из которых сумму в более 6 млн долларов США присвоила управляющая.

Обвинительный акт по ч.5 ст. 191 УК Украины в отношении бывшей управляющей направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения по сути.

Действия других должностных лиц, которые завладели денежными средствами банка в период с 2008 по 2012 год выделены в отдельное производство.

Напомним, киевскую банкиршу поймали на миллионной взятке. Руководитель финансового учреждения организовала преступную схему получения средств.

Ранее мы писали, что в Запорожской области банкирша украла миллион и скрылась. Женщине сообщено о подозрении, однако на данный момент ее местонахождение неизвестно. Банкиршу объявили в розыск.

Также напомним, что в Виннице разыскивают алчную банкиршу, которая украла из хранилища почти миллион гривен и уже несколько лет скрывается от правоохранителей.

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