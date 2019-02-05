В Киеве будут судить двух парней и 15-летнюю девушку, убивших киевлянина ради телефона

Подозреваемые заманили свою жертву на озеро, где жестоко убили ножом

Фото: Sergii Nikolaiev.

В Киеве будут судить двух парней и 15-летнюю девушку, убивших киевлянина ради телефона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/15d/7c8/5c515d7c8d165.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/15d/7c8/5c515d7c8d165.jpg 2019-02-05T19:10:00+02:00 Происшествия Подозреваемые заманили свою жертву на озеро, где жестоко убили ножом

Столичные правоохранители завершили досудебное расследование в отношении двух парней и их 15-летней подруги, которых подозревают в умышленном убийстве 32-летнего киевлянина, сообщает прокуратура Киева.

Напомним, жестокое преступление произошло в июне 2018 года в Оболонском районе столицы. Изуродованное тело мужчины нашли в безлюдном месте у озера. Согласно выводам экспертизы, погибший скончался от многочисленных ножевых ранений в различные части тела.

Причастными к преступлению оказались двое местных парней, им 22 и 23 года, и их 15-летняя подруга. Чтобы завладеть мобильным телефоном потерпевшего, с которым они были ранее знакомы, злоумышленники пригласили его к озеру и там напали. Нанеся мужчине около 10 ударов ножом, подозреваемые завладели его мобильным телефоном, который затем сдали в ломбард за тысячу гривен.

Действия указанных лиц квалифицированы по п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 4 ст. 187 УК Украины ("Умышленное убийство из корыстных побуждений и нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению (разбой), совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) .

Сейчас все трое подозреваемых находятся под стражей. За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

Ранее в Оболонском районе Киева рыбаки подо льдом обнаружили тело молодого парня. Это произошло 29 января, вечером в заливе Собачье устье, в районе столичной улицы Приречной. Спасатели вскрыли лед, чтобы добраться до погибшего, в карманах которого обнаружили водительское удостоверение на имя 24-летнего Вадима Бизюкова, которого разыскивали еще с конца прошлого года

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