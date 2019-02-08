Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве будут судить полицейского, который напал с ножом на 12-летнюю девочку

Сегодня, 16:04

Пьяный правоохранитель ограбил ребенка поздно вечером в парке

Фото: Sergii Nikolaiev
Фото: Sergii Nikolaiev.
В Киеве будут судить полицейского, который напал с ножом на 12-летнюю девочку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/15d/7c8/5c515d7c8d165.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/15d/7c8/5c515d7c8d165.jpg Происшествия Пьяный правоохранитель ограбил ребенка поздно вечером в парке

Столичные следователи завершили досудебное расследование в отношении полицейского, который напал на 12-летнюю девочку и отобрал ее телефон. Обвинительный акт направлен в суд, подозреваемому грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет, сообщили в ГБР.

Напомним, инцидент произошел 20 декабря. Полицейский из батальона конвойной службы Нацполиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил разбойное нападение на ребенка. Он отобрал у девочки гаджет, угрожая ей ножом.

Следователи ГБР сообщили ему о подозрении по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Украины ("Разбой"). Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Во время досудебного расследования подозреваемый признал свою вину.

Напомним, 20 декабря в парке возле кинотеатра "Тампере" в Соломенском районе Киева произошло нападение на 12-летнюю девочку. По словам мамы, на ее младшую дочь Яну в парке за кинотеатром на улице Героев Севастополя в 18:00 20 декабря напали двое взрослых мужчин – 19 и 26 лет. Они угрожали девочке ножом и требовали отдать телефон.

Позже стало известно, что сержант полиции Главного управления Нацполиции Киева был пьян в тот момент, когда отбирал у ребенка мобильный телефонОтобрав телефон, правоохранитель пытался скрыться, однако его успели задержать прохожие, которые стали свидетелями нападения.

Позже Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для полицейского, который с применением ножа совершил разбойное нападение на 12-летнюю девочку.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег суд, нападение, расследование, полицейский, Государственное бюро расследований

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве будут судить полицейского, который напал с ножом на 12-летнюю девочку". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Днепропетровской области на взятке поймали полицейского

Сегодня, 10:21

Правоохранитель собирал «дань» с предпринимателей

Под Киевом избили главного метролога "Укравтогаза"

Вчера, 14:52

На мужчину утром 7 февраля напали трое неизвестных

Во Львове полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы за взятку и наркотики

Вчера, 12:41

Взяточником оказался начальник одного из межрайонных отделов Управления противодействия наркопреступности

В Житомирской области водитель легковушки сбил полицейского и скрылся

6 февраля, 11:51

Правоохранителя с травмой ноги госпитализировали в местную больницу

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников

Вчера, 07:26

В 2018 году Минюст взыскал 4,6 млрд грн с должников по алиментам

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Вчера, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

6 февраля, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

6 февраля, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм