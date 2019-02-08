В Киеве будут судить полицейского, который напал с ножом на 12-летнюю девочку
Пьяный правоохранитель ограбил ребенка поздно вечером в парке
Столичные следователи завершили досудебное расследование в отношении полицейского, который напал на 12-летнюю девочку и отобрал ее телефон. Обвинительный акт направлен в суд, подозреваемому грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет, сообщили в ГБР.
Напомним, инцидент произошел 20 декабря. Полицейский из батальона конвойной службы Нацполиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил разбойное нападение на ребенка. Он отобрал у девочки гаджет, угрожая ей ножом.
Следователи ГБР сообщили ему о подозрении по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Украины ("Разбой"). Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Во время досудебного расследования подозреваемый признал свою вину.
Напомним, 20 декабря в парке возле кинотеатра "Тампере" в Соломенском районе Киева произошло нападение на 12-летнюю девочку. По словам мамы, на ее младшую дочь Яну в парке за кинотеатром на улице Героев Севастополя в 18:00 20 декабря напали двое взрослых мужчин – 19 и 26 лет. Они угрожали девочке ножом и требовали отдать телефон.
Позже стало известно, что сержант полиции Главного управления Нацполиции Киева был пьян в тот момент, когда отбирал у ребенка мобильный телефон. Отобрав телефон, правоохранитель пытался скрыться, однако его успели задержать прохожие, которые стали свидетелями нападения.
Позже Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога для полицейского, который с применением ножа совершил разбойное нападение на 12-летнюю девочку.
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