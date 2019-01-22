В Киеве дедушка-зацепер прокатился на троллейбусе

Пожилой мужчина ехал, держась за лестницу

В Киеве дедушка-зацепер прокатился на троллейбусе //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/76b/674/5c476b674950d.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/76b/674/5c476b674950d.jpg 2019-01-22T21:16:00+02:00 Происшествия Пожилой мужчина ехал, держась за лестницу

В Киеве заметили необычного зацепера. Так, вечером пожилой мужчина ехал на троллейбусе №30, держась за лестницу, которая расположена на задней части транспортного средства.

Видео оригинальной поездки появилось в сообществе "Киев Оперативный" на Facebook.

"Обычно мы привыкли видеть за таким занятием подростков, но тут пожилой мужчина, ещё и с палочкой... говорит "спешу", – говорится к комментарию к видео.

Ранее в Киеве заметили очередных школьников-зацеперов. 7 июня в 18:19 на станции "Святошин" несколько подростков залезли на электричку. Дети ехали с Борщаговки. Четверо мальчиков залезли на кабину машиниста, еще один прятался рядом.

Напомним, в мае на станции городской электрички "Троещина-2" киевляне заметили подростков-зацеперов. Три девочки решили прокатиться снаружи вагона.

Кроме того, на Оболонско-Теремковской (синей) ветке столичного метро парень-зацепер шокировал людей, катаясь между вагонами. А в начале мая на сцепке между вагонами катались две юные девушки. Одна из пассажирок начала грозить девочкам пальцем и кричать, чтобы они слезли, на что те ответили нецензурщиной. Их удалось задержать и передать родителям.

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