В Киеве героев парковки наказывают разбитыми стеклами и горой листьев

Сегодня, 18:25

На капот автомобилей складывают мусор и ветки

В Киеве героев парковки наказывают разбитыми стеклами и горой листьев

На улице Ушакова в Киеве местные жители разобрались с героем парковки. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

Хозяин автомобиля Mitsubishi припарковался прямо на тротуаре, за что ему на капот высыпали гору опавших листьев, ветки деревьев и пакет с мусором.

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Не меньше получил и водитель Volkswagen (AI3416EB) на улице Грушевского, 25, в Броварах Киевской области. Он оставлял свой автомобиль посередине двора так, чтобы никто не смог проехать. С мужчиной ругались, на него жаловались.

Утром 5 ноября у местных жителей нервы сдали. В этот раз машина стояла нормально, но стекла водителю разбили.

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Напомним, 22 октября на Позняках в Киеве "герою парковки" на капот установили кресло. Водитель занял место парковки сразу двух автомобилей.

Также киевляне борются с "героями парковки" мусорными пакетами. Отдельные водители нервно реагируют на действия активистов. Предупредительно ставили стаканчики из-под кофе, но водитель не реагировал, тогда "месть" пошла дальше.
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Источник:

Киев Оперативный

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