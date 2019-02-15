В Киеве горел Национальный авиационный университет: фото и видео с места происшествия

Спасатели потушили огонь за полчаса, а студенты жалуются, что в вузе не включилась пожарная сирена

Фото: ГСЧС Киева.

В Киеве горел Национальный авиационный университет: фото и видео с места происшествия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6b2/629/5c66b262966b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6b2/629/5c66b262966b8.jpg 2019-02-15T14:41:00+02:00 Происшествия Спасатели потушили огонь за полчаса, а студенты жалуются, что в вузе не включилась пожарная сирена

В Киеве сегодня, 15 февраля, утром произошел пожар в одном из корпусов Национального авиационного университета на проспекте Комарова, 1. Спасателей на место происшествия вызвали в 9:50, сообщили в ГСЧС столицы.

По данным спасателей, пожар вспыхнул на цокольном этаже четырехэтажного корпуса в подсобном помещении, где находились столы и оргтехника. В ходе разведки спасатели эвакуировали пять человек, которые находились на цокольном этаже.

В 10:23 пожар на площади 30 кв. м был локализован, а уже в 10:29 – ликвидирован. В результате возгорания повреждена мебель, оргтехнику, закопчены стены и потолок помещения. На месте происшествия было задействовано 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 спасателей. К счастью, никто не пострадал, причина возникновения пожара устанавливается.











Между тем, студенты в соцсетях сообщали, что здание корпуса, где произошел пожар, было заполнено едким дымом, однако пожарная сирена не включилась и организованной эвакуации с верхних этажей не было – люди самостоятельно покидали корпус.

"5 пожарок стоит под 11 корпусом НАУ и скорая приехала, но я просто в шоке, ни сирены про пожарную сигнализацию, ни пожарной тревоги, некоторые люди до сих пор в корпусе, студенты пока дым не почувствовали – никакого сигнала не поступило, я в шоке с организации" – цитирует свою подписчицу из университета паблик Perepichka News в Telegram.

Также студенты выложили видео с задымленным корпусом.

Напомним, в 2017 году на улице Владимирской вспыхнул крупный пожар в здании института пищевых технологий. По словам очевидцев, пожарные прибыли на место очень быстро. Пожар вспыхнул на уровне 7-го этажа. Тогда в пожаре выгорела целая аудитория, также огонь сильно повредил коридор на этаже.

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