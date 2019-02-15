В Киеве горел Национальный авиационный университет: фото и видео с места происшествия
Спасатели потушили огонь за полчаса, а студенты жалуются, что в вузе не включилась пожарная сирена
В Киеве сегодня, 15 февраля, утром произошел пожар в одном из корпусов Национального авиационного университета на проспекте Комарова, 1. Спасателей на место происшествия вызвали в 9:50, сообщили в ГСЧС столицы.
По данным спасателей, пожар вспыхнул на цокольном этаже четырехэтажного корпуса в подсобном помещении, где находились столы и оргтехника. В ходе разведки спасатели эвакуировали пять человек, которые находились на цокольном этаже.
В 10:23 пожар на площади 30 кв. м был локализован, а уже в 10:29 – ликвидирован. В результате возгорания повреждена мебель, оргтехнику, закопчены стены и потолок помещения. На месте происшествия было задействовано 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 спасателей. К счастью, никто не пострадал, причина возникновения пожара устанавливается.
Между тем, студенты в соцсетях сообщали, что здание корпуса, где произошел пожар, было заполнено едким дымом, однако пожарная сирена не включилась и организованной эвакуации с верхних этажей не было – люди самостоятельно покидали корпус.
"5 пожарок стоит под 11 корпусом НАУ и скорая приехала, но я просто в шоке, ни сирены про пожарную сигнализацию, ни пожарной тревоги, некоторые люди до сих пор в корпусе, студенты пока дым не почувствовали – никакого сигнала не поступило, я в шоке с организации" – цитирует свою подписчицу из университета паблик Perepichka News в Telegram.
Также студенты выложили видео с задымленным корпусом.
Напомним, в 2017 году на улице Владимирской вспыхнул крупный пожар в здании института пищевых технологий. По словам очевидцев, пожарные прибыли на место очень быстро. Пожар вспыхнул на уровне 7-го этажа. Тогда в пожаре выгорела целая аудитория, также огонь сильно повредил коридор на этаже.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве горел Национальный авиационный университет: фото и видео с места происшествия". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Киевом мужчина поджег дом бывшей любимой, отомстив ей за пьянство
53-летний житель Ржищева заявляет, что водка стала причиной их расставания
Во Львове горела многоэтажка: эвакуировали более двадцати человек
Возгорание произошло в квартире двух пьяных мужчин