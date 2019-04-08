В Киеве горел рынок "Березняки" – фото
Огонь вспыхнул в ларьке, в котором продавали одежду
В Киеве сегодня днем произошел пожар в киосках на рынке "Березняки". Спасателей на место происшествия вызвали в 14:24, рассказали в ГСЧС столицы.
По прибытию на место происшествия пожарные установили, что огонь вспыхнул в киоске по продаже одежды, а позже перекинулся на соседние торговые точки.
Фото: ГСЧС Киева
Не теряя времени, спасатели приступили к тушению. В 15:04 пожар на площади 100 кв. м. был локализован, а в 15:16 – ликвидирован.
Огонь повредил внутреннюю обшивку, мебель, торговое оборудование, витрины и оконные рамы. На место пожара выезжали пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава Киевского гарнизона.
Фото: ГСЧС Киева
Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняются.
Напомним, 27 сентября 2018 года на Минском рынке произошел масштабный пожар в павильонах рынка на ул. Маршала Тимошенко, 14. Отмечается, что благодаря слаженным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, пожар на площади 200 кв. м в 04:20 удалось локализовать, при этом предотвратив распространение пламени по всей площади торговых павильонов, а в 4:49 – ликвидировать.
Кроме того, 25 сентября 2018 года на Бессарабском рынке произошло возгорание в одном из бытовых подвальных помещений
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