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В Киеве горел рынок "Березняки" – фото

Сегодня, 21:24

Огонь вспыхнул в ларьке, в котором продавали одежду

Фото: ГСЧС Киева
Фото: ГСЧС Киева.
В Киеве горел рынок "Березняки" – фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b91/4fa/5cab914fa8717.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b91/4fa/5cab914fa8717.jpg Происшествия Огонь вспыхнул в ларьке, в котором продавали одежду

В Киеве сегодня днем произошел пожар в киосках на рынке "Березняки". Спасателей на место происшествия вызвали в 14:24, рассказали в ГСЧС столицы.

По прибытию на место происшествия пожарные установили, что огонь вспыхнул в киоске по продаже одежды, а позже перекинулся на соседние торговые точки.

Фото: ГСЧС Киева

Не теряя времени, спасатели приступили к тушению. В 15:04 пожар на площади 100 кв. м. был локализован, а в 15:16 – ликвидирован.

Огонь повредил внутреннюю обшивку, мебель, торговое оборудование, витрины и оконные рамы. На место пожара выезжали пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава Киевского гарнизона.

Фото: ГСЧС Киева

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняются.

Напомним, 27 сентября 2018 года на Минском рынке произошел масштабный пожар в павильонах рынка на ул. Маршала Тимошенко, 14. Отмечается, что благодаря слаженным и оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, пожар на площади 200 кв. м в 04:20 удалось локализовать, при этом предотвратив распространение пламени по всей площади торговых павильонов, а в 4:49 – ликвидировать.

Кроме того, 25 сентября 2018 года на Бессарабском рынке произошло возгорание в одном из бытовых подвальных помещений

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Тег рынок, Киев, пожар, березняки, ГСЧС

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