Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве из горящей квартиры спасли младенца

Сегодня, 17:17

Из многоэтажки, где произошел пожар, также эвакуировали 15 человек

В Киеве из горящей квартиры спасли младенца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/434/fc8/5c6434fc86182.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/434/fc8/5c6434fc86182.jpg Происшествия Из многоэтажки, где произошел пожар, также эвакуировали 15 человек

В Киеве 12 февраля вечером произошел пожар в жилой многоэтажке на Харьковском шоссе, 170-А. Спасателей на место происшествия вызвали в 19:59.

Как оказалось, возгорание произошло в однокомнатной квартире на третьем этаже. Во время тушения пожарные спасли ребенка 2018 рождения и передали его работникам скорой медицинской помощи. Также пожарные вывели на свежий воздух 15 человек с верхних этажей.

Уже в 20:23 пожар был локализован, а в 20:50 ликвидирован.

На месте происшествия работали пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 20 человек личного состава подразделений Киевского гарнизона.

В результате пожара повреждена кухонная мебель, бытовая техника, закопчены стены и потолок квартиры. К счастью, погибших и травмированных нет. Причина пожара устанавливается.

Ранее в прошлом году в Киеве во время пожара в квартире спасатели эвакуировали двух женщин и ребенка. Так, 19 марта в 10:35 спасателям поступило сообщение о пожаре на просп. Правды, 96. Пожарные установили, что в девятиэтажном жилом доме в одной из квартир на седьмом этаже возник пожар. В 10:56 пожар на площади 20 кв. м был локализован, а в 11:06 – ликвидирован.

Ранее мы сообщали, что 13 ноября на Оболони произошел масштабный пожар в высотке на Героев Сталинграда. Как рассказали в ГСЧС, загорелись кабели с 5-го по 23-й этажи дома. Огонь распространился также и на коридор на 19-м этаже и на одну из квартир на 20-м этаже. Из здания экстренно были эвакуированы на безопасное расстояние 60 жителей дома. Пожарные спасли из задымленного помещения 10 взрослых и пятерых детей. Никто из людей не пострадал.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег пожар, спасатели, спасли, пожарные, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве из горящей квартиры спасли младенца". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве спасли двух рыбаков, у одного подозревают инсульт

2 января, 19:42

Мужчины находились в 1,5 км от суши и не могли самостоятельно добраться до берега

В Боярке пожарные спасли хаски, попавшего в ловушку

6 декабря 2018, 19:53

Голубоглазый пес застрял в глубоком колодце и не мог самостоятельно выбраться

В киевском общежитии вспыхнул пожар: эвакуированы 50 человек

12 сентября 2018, 11:24

Спасатели быстро потушили пламя

В Киеве пожарные спасли ребенка, который застрял на дереве

11 сентября 2018, 17:23

Мальчик зацепился ногой и повис на высоте метра над землей

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Беременна? Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми фото

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Миграция переселенцев из Донбасса все больше осознанная

Нардеп Гончаренко обиделся на избирателей и закрыл комментарии

Снежные прогулки: Юрий Горбунов гуляет с подросшим сыном

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Горбулин резко высказался о Зеленском-президенте

Великая росийская фигуристка по прозвищу Зайчик
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой

Почему зеленку не применяют нигде в мире

Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий