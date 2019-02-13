В Киеве из горящей квартиры спасли младенца
Из многоэтажки, где произошел пожар, также эвакуировали 15 человек
В Киеве 12 февраля вечером произошел пожар в жилой многоэтажке на Харьковском шоссе, 170-А. Спасателей на место происшествия вызвали в 19:59.
Как оказалось, возгорание произошло в однокомнатной квартире на третьем этаже. Во время тушения пожарные спасли ребенка 2018 рождения и передали его работникам скорой медицинской помощи. Также пожарные вывели на свежий воздух 15 человек с верхних этажей.
Уже в 20:23 пожар был локализован, а в 20:50 ликвидирован.
На месте происшествия работали пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 20 человек личного состава подразделений Киевского гарнизона.
В результате пожара повреждена кухонная мебель, бытовая техника, закопчены стены и потолок квартиры. К счастью, погибших и травмированных нет. Причина пожара устанавливается.
Ранее в прошлом году в Киеве во время пожара в квартире спасатели эвакуировали двух женщин и ребенка. Так, 19 марта в 10:35 спасателям поступило сообщение о пожаре на просп. Правды, 96. Пожарные установили, что в девятиэтажном жилом доме в одной из квартир на седьмом этаже возник пожар. В 10:56 пожар на площади 20 кв. м был локализован, а в 11:06 – ликвидирован.
Ранее мы сообщали, что 13 ноября на Оболони произошел масштабный пожар в высотке на Героев Сталинграда. Как рассказали в ГСЧС, загорелись кабели с 5-го по 23-й этажи дома. Огонь распространился также и на коридор на 19-м этаже и на одну из квартир на 20-м этаже. Из здания экстренно были эвакуированы на безопасное расстояние 60 жителей дома. Пожарные спасли из задымленного помещения 10 взрослых и пятерых детей. Никто из людей не пострадал.
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