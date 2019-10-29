В Киеве из-за вандалов отменили девять рейсов электрички

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве из-за вандализма отменили рейсы городской электрички. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпасстранс".

В частности, были отменены девять рейсов:

7302 — "Киев-Волынский — Дарница"

7311/12 — "Дарница — Дарница"

7321 — "Дарница — Борщаговка"

7402 — "Борщаговка — Дарница"

7409/10 "Дарница — Дарница"

7501 — "Дарница — Почайна"

7502 — "Почайна — Дарница"

7503 — "Киев-Днепровский — Почайна"

7421 — "Дарница — Киев-Волынский"

В пресс-службе отметили, что все тянется еще с 24 октября. Тогда вандалы изуродовали вагоны и украли провода электрооборудования на технической станции "Борщаговка". В связм этим копы уже открыли уголовные производства.

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На данный момент "Киевпасстранс" вместе в мэрией оперативно ищут материальные ресурсы для проведения скорейшего ремонта обворованных электропоездов и восстановления движения по прежнему графику.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве хотят запустить систему, похожую на берлинскую S-Bahn. Это муниципальная электричка, но, в отличие от нынешней городской, ездить она будет не по кругу, а через всю столицу, аж на окраину.

Также мы писали, что поезда в Украине поделят на три класса.

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