В Киеве из-за вандалов отменили девять рейсов электрички

В Киеве из-за вандализма отменили рейсы городской электрички. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпасстранс".
В частности, были отменены девять рейсов:
- 7302 — "Киев-Волынский — Дарница"
- 7311/12 — "Дарница — Дарница"
- 7321 — "Дарница — Борщаговка"
- 7402 — "Борщаговка — Дарница"
- 7409/10 "Дарница — Дарница"
- 7501 — "Дарница — Почайна"
- 7502 — "Почайна — Дарница"
- 7503 — "Киев-Днепровский — Почайна"
- 7421 — "Дарница — Киев-Волынский"
В пресс-службе отметили, что все тянется еще с 24 октября. Тогда вандалы изуродовали вагоны и украли провода электрооборудования на технической станции "Борщаговка". В связм этим копы уже открыли уголовные производства.
На данный момент "Киевпасстранс" вместе в мэрией оперативно ищут материальные ресурсы для проведения скорейшего ремонта обворованных электропоездов и восстановления движения по прежнему графику.
Ранее мы сообщали, что в Киеве хотят запустить систему, похожую на берлинскую S-Bahn. Это муниципальная электричка, но, в отличие от нынешней городской, ездить она будет не по кругу, а через всю столицу, аж на окраину.
Также мы писали, что поезда в Украине поделят на три класса.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк