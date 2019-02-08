В Киеве мошенники продают пенсионерам по телефону "липовые" лекарства

Злоумышленники представляются сотрудниками департамента соцполитики

Как принимать лекарства Фото: freepik.com.

В Киеве мошенники продают пенсионерам по телефону "липовые" лекарства //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/811/d26/5c5811d26f82a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/811/d26/5c5811d26f82a.jpg 2019-02-08T18:40:00+02:00 Происшествия Злоумышленники представляются сотрудниками департамента соцполитики

Киевлян предупреждают о новой схеме мошенничества в Киеве: неизвестные звонят пенсионерам, представляются "работниками Главного управления социальной защиты населения города Киева" и предлагают 80%-ную скидку для приобретения различных видов лекарств. После оплаты товара пенсионеры не получают никаких лекарств.

На сегодняшний день чиновникам города поступило несколько устных обращений с требованием вернуть средства, которые были уплачены заявителями на сумму от 50 до 100 000 гривен.

Звонки от мошенников поступают со следующих номеров телефонов: (056) 785-69-92, (092) 222-36-37, сообщили в КГГА.

"В связи с поступлением жалоб по возврату средств за некачественные лекарства, департамент социальной политики КГГА разъясняет, что никогда не продавал и не продает лекарства, а также не предоставляет скидки на любые товары или услуги", – сообщили в городской администрации.

Напомним, в Киеве разоблачили мошенника, который пытался снять 200 тысяч гривен с чужого банковского счета. Мошенническую попытку разоблачили в Голосеевском районе. Фигуранты преступления, один из которых разыскивается, по предварительному сговору, пытались снять через кассу АО "Универсал Банк" 200 тысяч гривен, принадлежавшие одной из клиенток. Для этого злоумышленники подделали доверенность от ее имени с правом осуществления финансовых операций.

Ранее мы писали, что мошенники "обчищают" банковские карточки украинцев. Эксперты называли самые популярные схемы работы аферистов.

Кроме того, мы сообщали, что в Киеве произошел всплеск бандитизма. Так, за сутки в столице происходит более 200 преступлений. Наиболее распространены кражи и разбойные нападения.

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