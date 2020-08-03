В Киеве мужчина принес бомбу в банк: введена полицейская операция "Гром"

В Киеве мужчина пришел в отделение банка и сообщил, что у него в рюкзаке бомба. Об этом сообщил замглавы министра внутренних дел Антон Геращенко.

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По его словам злоумышленнику около 35 лет. Работники банка покинули помещение, а руководство осталось. Полицейские предложили террористу сдаться

"УГРОЗА взрывов в городе Киев 03 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введено в действие специальную полицейскую операцию "Гром". Представители полиции начали переговоры с террристом и предложили ему сдаться. Просьба к гражданам и гостей города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской", – говорится в сообщении

На перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской оцепление. Смотрите на видео, что там сейчас происходит:

Видео: Ievgen Mochalov/Telegram

Сообщение дополняется

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