В Киеве на двух женщин рухнули строительные плиты
Обе женщины госпитализированы, одна из них в тяжелом состоянии
В Киеве на улице Новоконстантиновская, 2а на территории промышленной зоны на двух женщин во время ремонтных работ рухнули плиты. Инцидент произошел в первой половине дня в среду, 27 марта.
Как сообщает "Информатор" на своей странице в Facebook, женщины проводили ремонтные работы на территории одного из зданий, в котором ранее находилась автомастерская. Изначально шла речь о том, что произошел взрыв, однако информация не подтвердилась.
Обе женщины госпитализированы, одна из них в тяжелом состоянии, вторая, по предварительной информации, получила незначительные травмы.
По словам охранника территории, работницы – женщина и мать, они были приезжими. Эта информация уточняется.
На месте работают спасатели и правоохранители.
Ранее сообщалось, что в одной из квартир жилого дома Днепра на 31-летнего мужчину во время ремонтных работ упала железобетонная плита, заблокировав при этом вход в помещение. По прибытию на место происшествия, спасатели выяснили, что внутри помещения находилось двое мужчин. В то время, как они выполняли ремонтные работы в квартире, часть межкомнатной бетонной перегородки упала на одного из них и прижала ему ногу.
Также сообщалось, что во Львове на одной из строек бетонная плита придавила двух рабочих.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве на двух женщин рухнули строительные плиты". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве горел колледж: студентов эвакуировали
По данным ГСЧС, в одной из аудиторий произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением
У Дарницкого вокзала в Киеве задержали разбойника с ножом
Рецидивист пытался ограбить заведение, угрожая девушке-администратору ножом