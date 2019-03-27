В Киеве на двух женщин рухнули строительные плиты

Обе женщины госпитализированы, одна из них в тяжелом состоянии

Фото: Информатор

В Киеве на двух женщин рухнули строительные плиты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b51/993/5c9b519930c43.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b51/993/5c9b519930c43.jpg 2019-03-27T12:14:00+02:00 Происшествия Обе женщины госпитализированы, одна из них в тяжелом состоянии

В Киеве на улице Новоконстантиновская, 2а на территории промышленной зоны на двух женщин во время ремонтных работ рухнули плиты. Инцидент произошел в первой половине дня в среду, 27 марта.

Как сообщает "Информатор" на своей странице в Facebook, женщины проводили ремонтные работы на территории одного из зданий, в котором ранее находилась автомастерская. Изначально шла речь о том, что произошел взрыв, однако информация не подтвердилась.











Обе женщины госпитализированы, одна из них в тяжелом состоянии, вторая, по предварительной информации, получила незначительные травмы.

По словам охранника территории, работницы – женщина и мать, они были приезжими. Эта информация уточняется.

На месте работают спасатели и правоохранители.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир жилого дома Днепра на 31-летнего мужчину во время ремонтных работ упала железобетонная плита, заблокировав при этом вход в помещение. По прибытию на место происшествия, спасатели выяснили, что внутри помещения находилось двое мужчин. В то время, как они выполняли ремонтные работы в квартире, часть межкомнатной бетонной перегородки упала на одного из них и прижала ему ногу.

Также сообщалось, что во Львове на одной из строек бетонная плита придавила двух рабочих.

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