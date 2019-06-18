В Киеве на скандальной стройке в Протасовом Яру произошла потасовка: видео

По словам активистов, представители застройщика спиливают деревья в зеленой зоне

В Киеве в Протасовом Яру во вторник, 18 июня, около полудня на месте очередного скандального строительства произошла драка между активистами и представителями застройщика. Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Роман Ратушный, который также был на месте инцидента.

В частности, утром во вторник активисты обнаружили несколько спиленных деревьев, которые представители застройщика пытались убрать с помощью экскаватора. Активисты попытались помешать им, в результате чего завязалась потасовка.

На место приехали также сотрудники правоохранительных органов. При этом активисты отмечают, что застройщик не может проводить работы, так как там отсутствует забор, а представители застройщика заявляют, что установить забор мешают протестующие.

Отметим, что в Протасовом Яру немало зеленых зон. Кроме того, там также есть и горнолыжный спуск. Жители Соломенского района неоднократно выступали против застройки этого участка столицы высотками.

Ранее сообщалось, что застройщик в Броварах украл у горожан два миллиона гривен.

Также новости "Сегодня" сообщали, что на озере Лебединое возле метро "Харьковская" застройщик загородил забором проход к набережной, нарушив Водный кодекс Украины.

Напомним, что мы писали о скандальной стройке на столичных Осокорках. Подробнее смотрите в сюжете.

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