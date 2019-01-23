В Киеве на станции метро умер мужчина

Тело обнаружили на перроне станции «Театральная»

Фото: Александр Яремчук

В Киеве на станции метро умер мужчина Александр Марущак //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/742/fd0/5c4742fd05815.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/742/fd0/5c4742fd05815.jpg 2019-01-23T19:24:56+02:00 Происшествия Тело обнаружили на перроне станции «Театральная»

В Киеве на станции метро "Театральная" 23 января днем умер мужчина, его обнаружили на перроне. По словам очевидцев, умершему на вид около 60 лет.

В столичной подземке "Сегодня" подтвердили факт смерти человека. В киевской полиции нам сообщили что мужчина около 60 лет, по словам очевидцев, шел по перрону станции, внезапно упал и умер.

Сотрудники станции вызвали скорую помощь, однако реанимировать пассажира не удалось: прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Его личность на данный момент устанавливается, тело отправлено на экспертизу.

Напомним, в Киеве 9 декабря 2018 года на перроне станции метро "Дворец спорта", умерла 9-летняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП. Очевидцы, которые в момент трагедии находились на перроне станции, сообщили, что девочку везли в коляске ее бабушка и отец. В какой-то момент женщина закричала и достала ребенка из коляски. Оказалось, что девочка не дышит.

Ранее в Киеве возле одного из входов на станцию метро "Нивки" поздно вечером в четверг, 22 ноября, обнаружили труп мужчины. Тело заметили проходящие мимо люди.

Кроме того, 20 сентября на станции метро в Киеве обнаружили мертвого мужчину. Старик умер в эскалаторном холле станции метро "Льва Толстого".

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АВТОР: Александр Марущак Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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