В Киеве на станции метро умер мужчина
Тело обнаружили на перроне станции «Театральная»
В Киеве на станции метро "Театральная" 23 января днем умер мужчина, его обнаружили на перроне. По словам очевидцев, умершему на вид около 60 лет.
В столичной подземке "Сегодня" подтвердили факт смерти человека. В киевской полиции нам сообщили что мужчина около 60 лет, по словам очевидцев, шел по перрону станции, внезапно упал и умер.
Сотрудники станции вызвали скорую помощь, однако реанимировать пассажира не удалось: прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Его личность на данный момент устанавливается, тело отправлено на экспертизу.
Напомним, в Киеве 9 декабря 2018 года на перроне станции метро "Дворец спорта", умерла 9-летняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП. Очевидцы, которые в момент трагедии находились на перроне станции, сообщили, что девочку везли в коляске ее бабушка и отец. В какой-то момент женщина закричала и достала ребенка из коляски. Оказалось, что девочка не дышит.
Ранее в Киеве возле одного из входов на станцию метро "Нивки" поздно вечером в четверг, 22 ноября, обнаружили труп мужчины. Тело заметили проходящие мимо люди.
Кроме того, 20 сентября на станции метро в Киеве обнаружили мертвого мужчину. Старик умер в эскалаторном холле станции метро "Льва Толстого".
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