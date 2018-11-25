В Киеве на стройке упал автокран: чудом обошлось без жертв

Вчера, 22:20

Правоохранители проводят проверку на месте инцидента 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Дарницком районе Киева на строительной площадке во время проведения работ рухнул автокран. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Об инциденте на улице Заречной правоохранителям стало известно сегодня в 15:40. На место происшествия для установления всех обстоятельств приехала следственно-оперативная группа. Правоохранители провели тщательный осмотр и общались со свидетелями. Кроме того, в полиции отметили, что в результате падения автокрана никто не погиб и не пострадал.

"Информация о падении автокрана внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Дарницкого управления полиции", – отметили в полиции.

Напомним, недавно в Горишних Плавнях Полтавской области на территории местного предприятия оторвалась стрела крана и упала на кабину машиниста. В результате 54-летняя машинист скончалась на месте.

Кроме того, ранее в Киеве на Печерске произошло ДТП, в результате которого были повреждены 17 автомобилей. У автокрана КамАЗ отказали тормоза, и он зацепил сначала припаркованные автомобили, а после смял автомобили, стоявшие в пробке. 
Киев, стройка, кран, полиция, рухнул, дарницкий район

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