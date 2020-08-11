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В Киеве напали на телегруппу "Сегодня" (видео)

11 августа, 18:07

Сергей Пономаренко

Корреспонденты находились на сьемках скандальной застройки в Дарнице

В Киеве на съемочную группу "Сегодня" телеканала "Украина" напал неизвестный. Журналист Евгений Назаренко работал на месте застройки в Дарнице. Жители этого района жалуются на то, что в парковой зоне рубят деревья, чтобы свести очередной торговый центр. Накануне местные жители выясняли отношения с представителями застройщика.

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Агрессивно настроенный человек начал дергать журналиста Евгения Назаренко, попытался разбить камеру и прервать съемку.

Корреспондент вызвал полицию, пожаловавшись на нападение и препятствование журналисткой деятельности.Тем временем неизвестный мужчина скрылся. Застройщик же утверждает, что не знаком с нападавшим.

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Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что в зеленой зоне между улицей Малышко и Броварским проспектом в Киеве появился большой зеленый забор. Местные жители бьют тревогу, они сообщают, что за забором находится много строительной техники, а в некоторых местах бульдозеры сорвали плиты, которые ранее служили дорожкой для пешеходов. Отметим, что недалеко находится станция метро "Дарница" и магазин "Детский мир".

Также мы писали о том, что в Киеве на улице Гарматной, 26/2, возле жилых домов у ДК "Росток" начали новое строительство. По данным местных жителей, под угрозой застройки оказалась спортивная площадка с кортом, так как на ее месте якобы может появиться ТРЦ с новым стадионом, который будет обустроен на крыше паркинга.

Кроме того, мы сообщали о том, как люди вышли на протест против возведения многоэтажки возле дома на ул. Лабораторной, 12.

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журналист Сегодня телеканал Украина нападение

Источник: Сегодня

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